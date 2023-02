Magdeburg - Konzerte und Karneval, Oper und Kabarett, Comedy und Schauspiel - in Magdeburg bieten sich am Sonnabend, 18. Februar 2023, viele Möglichkeiten zum Ausgehen. Die Volksstimme hat eine Reihe von Freizeit- und Veranstaltungstipps zusammengetragen. Die Termine für die Partys in den Clubs sind auf einer eigenen Seite zusammengefasst. Und die Hinweise für Veranstaltungen am Freitag, 17. Februar 2023, gibt es hier.

Peter Tschaikowskis Oper „Eugen Onegin“ auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses

Peter Tschaikowsky wurde oft als introvertiert und zurückhaltend beschrieben – und doch arbeitete der russische Komponist entschlossen und selbstbewusst daran, sich in verschiedenen musikalischen Gattungen zu etablieren. Sein Weg zur Oper begann mit seiner Faszination für die Figuren und menschlichen Beziehungen in Alexander Puschkins Versroman „Eugen Onegin“ aus dem Jahr 1833.

Und diese Oper steht derzeit in einer Inszenierung von Generalintendant Julien Chavaz auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9. Vorstellungen beginnen am Sonnabend sowie am 24. März und am 6. April jeweils um 19.30 Uhr, am 12. März um 16 Uhr sowie am 16. April um 18 Uhr.

Annique Göttler spielt im Gesellschaftshaus Frédéric Chopin

Annique Göttler ist am Sonnabend ab 19.30 Uhr bei einem Konzert im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 zu erleben. Besonders am Herzen liegt ihr das Lebenswerk von Frédéric Chopin, dessen Etüden op. 10 und 25 sie in ihrem Programm präsentiert.

Annique Göttler hat bereits vor ihrem Studium bei Hans-Peter Stenzl an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart zahlreiche Preise und Auszeichnungen bei Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ und dem Nürnberger Klavierwettbewerb erhalten. Inzwischen hat sie auch internationale Wettbewerbe wie den „International Piano Competition Palma D'Oro“ in Italien gewonnen und mehrere Stipendien erhalten. Als Konzertpianistin hat sie bereits mit namhaften Orchestern wie den Nürnberger Symphonikern unter der Leitung von Justus Thorau gespielt und dabei Werke von Liszt, Rachmaninoff, Beethoven und Chopin interpretiert.

Darüber hinaus verbindet sie Social Media und klassische Musik auf eine besondere Art und Weise. Sie legt großen Wert auf eine authentische Auseinandersetzung mit den Komponisten und ihren Werken und zeigt in ihren Videos nicht nur ihr Klavierspiel, sondern auch Einblicke in den Musikeralltag. Die Pianistin ist überzeugt, dass junge Menschen eine viel tiefere Verbindung zur klassischen Musik aufbauen könnten, wenn sie sich intensiver damit beschäftigen würden. Mit fast 200.000 Followern weltweit hat sie bereits eine große Fangemeinde gewonnen.

Karneval und Fasching in Magdeburg

Kostüme und gute Laune sind zum Karneval und zum Fasching in Magdeburg an mehreren Stellen gefragt. Hier vier Veranstaltungen, die morgen zum närrischen Treiben locken.

Der voraussichtlich letzte Coup der Ottojaner steigt am Sonnabend ab 20.30 Uhr – Einlass ab 19 Uhr – im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Der zur 69. Sitzung gemixte Cocktail aus Fasching, Showtanz, Akrobatik, teuflischer Nummer und Überraschungsgästen bringe viele neue und bekannte Gesichter auf die Bühne – die an diesem Abend mal der Himmel und mal die Hölle sein wird -, heißt es seitens der Ottojaner. Mit dabei sind die Band „Einzig & Artig“ live, DJs an den Mischpulten, Hochzeitszelt und vieles mehr. „Ob im feinen Zwirn oder kunterbunt, gern verkleidet als Gaunerpaar oder Gangsterclan, Lebenskünstlerin oder Gelegenheitspolizist – sei dabei bei der großen Partynacht des Karnevals!“, heißt es in der Einladung. Karten gibt es an den Vorverkaufsstellen – darunter im Volksstimme-Service-Center in der Goldschmiedebrücke.

Die Karneval-und-Kostüm-Party im Eventzelt des Cafés Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 beginnt um 19 Uhr. Mit dabei ist DJ Necktie. „Im Fokus stehen Spaß, Kostüme und Party statt Büttenreden und Linedance, so die Veranstalter. Wer im Kostüm erscheint, zahlt weniger Eintritt.

Ein Faschingstanz ist für das Idol für Sonnabend angekündigt. Beginn ist um 21 Uhr. Das Idol befindet sich im Rennebogen 177.

Helau & Alaaaaaaaaaf! ist die Party am Sonnabend ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89 überschrieben. „Schmeißt Euch in das schönste Karnevalskostüm und feiert mit uns die fünfte Jahreszeit!“, heißt es in der Einladung zu der Karnevalsparty in Stadtfeld.

„Im Menschen muss alles herrlich sein“ auf der Bühne der Magdeburger Schauspielhauses

Im Schauspielhaus Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird Sasha Marianna Salzmanns preisgekrönter Roman „Im Menschen muss alles herrlich sein“ in Szene gesetzt. Das Theater Magdeburg hat die Geschichte von zwei Müttern und ihren Töchtern, die sich auf eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit begeben, als Bühnenstück adaptiert.

Die Handlung erstreckt sich von den 1970er Jahren bis ins Jahr 2015 und thematisiert Weltenwechsel, Identitäten sowie starke Familienbande, ob gewollt oder ungewollt. Im Fokus stehen Gemeinsamkeiten und Gegensätze, Verständnis und Konflikte zwischen Müttern und Töchtern. Das Theaterstück ist für Sonnabend um 19.30 Uhr sowie für den 3. und 24. März jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Comedy mit Lisa Feller im Magdeburger Hundertwasserhaus

Das Leben ist ein endloser Talk, von Markus Lanz und Sandra Maischberger bis hin zum Aldi-Talk im Supermarkt. Comedian Lisa Feller will da noch ein Wörtchen mitreden, und so trägt ihr Programm den Titel „Dirty Talk“. Schmutzige Gespräche sind heute überall präsent - in der Politik, in sozialen Medien und in privaten Beziehungen. Es wird wütend kommentiert, gelästert und sogar Lügen verbreitet. Für die Lisa Feller ist das eine wahre Fundgrube.

Zu erleben ist Lisa Feller am Sonnabend ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8s im Magdeburger Hundertwasserhaus.

Kabarett mit Frank Hengstmann in Magdeburg

Das Kabarettprogramm „Listig, Lustig!“ mit Frank Hengstmann steht am Sonnabend um 19.30 Uhr im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg auf dem Spielplan. Ursprünglich war das Programm für das Jahr 2021 geplant, fiel jedoch einer Coronavirus-Pandemie zum Opfer.

In diesem Sinne feiert Frank Hengstmann mit dem Programm seinen 60-jährigen Bühnengeburtstag und blickt auf vergangene Erlebnisse zurück, bei denen er oft sehr listig sein musste, um lustig zu sein. Obwohl sich die Vorzeichen geändert haben, sind listige und tückische Elemente nach wie vor relevant. Neben der Nostalgie werden auch aktuelle Bezüge zum Hier und Heute im Soloprogramm behandelt.

Weitere Vorstellungen sind für den 17., 24. und 25. März sowie am 1., 6., 24. und 28. April jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Musik trifft digitale Malerei im Volksbad Buckau

Musik-Malerei: Linebug ist eine dänische, künstlerische Zusammenarbeit zwischen der Songwriterin Line Bøgh und dem Maler und digitalen Künstler Christian Gundtoft. Ihr Live-Act ist ein cinematisches Konzert, bei dem handgefertigte Zeichnungen und Animationen eng mit der Musik verbunden auf die Bühne projiziert werden.

Diese einzigartige Kombination aus Live-Musik und -Zeichnungen schafft ein intimes und unvergessliches Erlebnis für das Publikum. Ein Abend mit den beiden Künstlern findet am Sonnabend um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 in Magdeburg statt.

Konzert mit den Whiskydenkern im Magdeburger Moritzhof

Whiskydenker sind eine Musikband, die schwer in eine Schublade zu stecken ist. Sie kombiniert unterschiedliche Genres wie Brassband und Disco, deutsche Lyrik und Hot-Jazz, Zirkusorchester und Punk. Manche Fans sagen, sie vereinen die Stimmungen von Meute und Bukahara mit der Musik von Hildegard Knef, während andere einfach ihre Musik als Pogo-Swing Tanztee beschreiben.

Ein Konzert geben die Whiskydenker am Sonnabend auf dem Moritzhof am Moritzplatz. Beginn ist im 20 Uhr.