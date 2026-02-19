Eine Stadtratsfraktion will in der Nacht das Licht auf einem Magdeburger Spielplatz abschalten. Dadurch sollen Lärm und Vandalismus reduziert werden.

Für mehr Sicherheit: Licht aus auf diesem Magdeburger Spielplatz

Magdeburg. - Immer wieder gibt es Ärger um nächtlichen Lärm und Vandalismus auf Spielplätzen in Magdeburg. Nun gibt es im Stadtrat einen neuen Vorstoß, um ungebetene Besucher von den Flächen fernzuhalten. Dabei soll das Licht vor Ort in den Nachtstunden abgeschaltet werden.