Eine Stadtratsfraktion will in der Nacht das Licht auf einem Magdeburger Spielplatz abschalten. Dadurch sollen Lärm und Vandalismus reduziert werden.

Von Stefan Harter 19.02.2026, 18:00
Auf einem Spielplatz in Magdeburg soll probeweise in der Nacht das Licht abgeschaltet werden. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Immer wieder gibt es Ärger um nächtlichen Lärm und Vandalismus auf Spielplätzen in Magdeburg. Nun gibt es im Stadtrat einen neuen Vorstoß, um ungebetene Besucher von den Flächen fernzuhalten. Dabei soll das Licht vor Ort in den Nachtstunden abgeschaltet werden.