In Magdeburg wurde ein neuer Spielplatz gebaut und jetzt offiziell freigegeben. Die Klettergeräte für Kinder sind aber bereits wieder mit Graffitischmierereien übersät.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 18.12.2025, 10:21
Die Klettergerüste auf dem neuen Spielplatz in Magdeburg sind bereits mit Graffiti beschmiert worden.
Magdeburg. - Ein gutes halbes Jahr Bauzeit, Kosten von insgesamt 640.000 Euro - und dann währt die Freude über den neuen Spielplatz in Magdeburg nur kurze Zeit. Denn die Klettergerüste für die Kinder des Stadtteils sind bereits mit hässlichen Schmierereien übersät.