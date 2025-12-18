Liveticker
Stadt investiert 640.000 Euro aus SED-Geldern Unfassbarer Graffiti-Frust: Neuer Spielplatz in Magdeburg schon wieder beschmiert
In Magdeburg wurde ein neuer Spielplatz gebaut und jetzt offiziell freigegeben. Die Klettergeräte für Kinder sind aber bereits wieder mit Graffitischmierereien übersät.
Aktualisiert: 18.12.2025, 10:21
Magdeburg. - Ein gutes halbes Jahr Bauzeit, Kosten von insgesamt 640.000 Euro - und dann währt die Freude über den neuen Spielplatz in Magdeburg nur kurze Zeit. Denn die Klettergerüste für die Kinder des Stadtteils sind bereits mit hässlichen Schmierereien übersät.