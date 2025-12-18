In Magdeburg wurde ein neuer Spielplatz gebaut und jetzt offiziell freigegeben. Die Klettergeräte für Kinder sind aber bereits wieder mit Graffitischmierereien übersät.

