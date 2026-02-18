Gaststätte mit Essen und Getränken Magdeburger Traditionskneipe ist wieder offen: Das ist neu
Die Gaststätte „Fast wie zu Hause“ stand vor dem Aus. Nun hat der neue Betreiber Wiedereröffnung gefeiert. Was sich für Gäste verändert hat.
Magdeburg. - Es fließt wieder Bier durch die Zapfanlage der Kneipe „Fast wie zu Hause“ in Magdeburg. Nachdem der Betreiber wechselte, war das Restaurant für über einen Monat dicht. Wie es jetzt dort weitergeht und was die Gäste in Zukunft erwarten können.