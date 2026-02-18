Die Gaststätte „Fast wie zu Hause“ stand vor dem Aus. Nun hat der neue Betreiber Wiedereröffnung gefeiert. Was sich für Gäste verändert hat.

Magdeburger Traditionskneipe ist wieder offen: Das ist neu

Yves Hempel ist der neue Betreiber der Magdeburger Gaststätte „Fast wie zu Hause“.

Magdeburg. - Es fließt wieder Bier durch die Zapfanlage der Kneipe „Fast wie zu Hause“ in Magdeburg. Nachdem der Betreiber wechselte, war das Restaurant für über einen Monat dicht. Wie es jetzt dort weitergeht und was die Gäste in Zukunft erwarten können.