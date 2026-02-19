Prozess in Magdeburg Analyse des Sachverständigen lässt Fortschritte für den Angeklagten zu
Am dritten Prozesstag am Landgericht Magdeburg gegen einen 50-jährigen Bördeländer analysiert der Sachverständige die Begleitumstände. Er sieht Hoffnung.
19.02.2026, 22:34
Kleinmühlingen/Magdeburg. - „Die Tat ist ein Ausdruck seiner Psychose“, analysiert Dr. Nikolaus Lemm. Der Psychiater ist als psychiatrischer Sachverständiger an das Landgericht in Magdeburg bestellt worden. Am dritten Prozesstag gegen einen 50-jährigen gebürtigen Schönerbecker, der in Kleinmühlingen wohnte, sagten neben dem Psychiater auch fünf Polizisten zu den Ermittlungen aus.