Analyse des Sachverständigen lässt Fortschritte für den Angeklagten zu

Kleinmühlingen/Magdeburg. - „Die Tat ist ein Ausdruck seiner Psychose“, analysiert Dr. Nikolaus Lemm. Der Psychiater ist als psychiatrischer Sachverständiger an das Landgericht in Magdeburg bestellt worden. Am dritten Prozesstag gegen einen 50-jährigen gebürtigen Schönerbecker, der in Kleinmühlingen wohnte, sagten neben dem Psychiater auch fünf Polizisten zu den Ermittlungen aus.