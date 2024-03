Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Seit nunmehr zwei Jahren ist das beliebte Ausflugslokal „Zum Anker“ am Mittellandkanal geschlossen. Gelegen am historischen Schiffshebewerk und am größten Wasserstraßenkreuz Europas dockten Touristen und Einheimische gleichermaßen gern in dem Restaurant mit Biergarten an. Doch ausgerechnet ein Wasserschaden in der Küche des Obergeschosses brachte den Betrieb zum Erliegen.