Ausgehen in Magdeburg am 9.10.2025 Genussfreude der Bauhäusler im Magdeburger Oli
In einer besonderen Weise nähern sich Ines Möhring und Carmen Niebergall dem Bauhaus. Es geht um Liebe und Leidenschaft, um Romanzen und Skandale.
30.09.2025, 06:00
Magdeburg. - Magdeburg feiert die Moderne – nicht mit Zirkel und Lineal, sondern mit Geschichten, Musik und einer Prise Verruchtheit. Am 9. Oktober verwandelt sich das Oli-Kino in der Olvenstedter Straße 25a um 18.30 Uhr in eine Bühne für „Die Genussfreude der Bauhäusler“. Tickets: Die Zahl der Plätze ist begrenzt, Karten gibt es vor Ort und online auf oli-kino.de.