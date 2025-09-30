weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ausgehen in Magdeburg am 9.10.2025 Genussfreude der Bauhäusler im Magdeburger Oli

In einer besonderen Weise nähern sich Ines Möhring und Carmen Niebergall dem Bauhaus. Es geht um Liebe und Leidenschaft, um Romanzen und Skandale.

Von Martin Rieß 30.09.2025, 06:00
Historische Aufnahme einiger Bauhäusler. Foto: Veranstalter

Magdeburg. - Magdeburg feiert die Moderne – nicht mit Zirkel und Lineal, sondern mit Geschichten, Musik und einer Prise Verruchtheit. Am 9. Oktober verwandelt sich das Oli-Kino in der Olvenstedter Straße 25a um 18.30 Uhr in eine Bühne für „Die Genussfreude der Bauhäusler“. Tickets: Die Zahl der Plätze ist begrenzt, Karten gibt es vor Ort und online auf oli-kino.de.