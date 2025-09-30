In einer besonderen Weise nähern sich Ines Möhring und Carmen Niebergall dem Bauhaus. Es geht um Liebe und Leidenschaft, um Romanzen und Skandale.

Magdeburg. - Magdeburg feiert die Moderne – nicht mit Zirkel und Lineal, sondern mit Geschichten, Musik und einer Prise Verruchtheit. Am 9. Oktober verwandelt sich das Oli-Kino in der Olvenstedter Straße 25a um 18.30 Uhr in eine Bühne für „Die Genussfreude der Bauhäusler“. Tickets: Die Zahl der Plätze ist begrenzt, Karten gibt es vor Ort und online auf oli-kino.de.