Die Baumhaus-Protestler von Magdeburg haben einen ersten Sieg vor Gericht errungen. Sie dürfen ihr Baumhaus weiter nutzen. Aber das kann sich trotzdem noch ändern.

Szene vom Start des Baumhaus-Protestes am Hammersteinweg in Höhe der Hubbrücke in Magdeburg. In sieben Metern Höhe haben die Protestler ihr Baumhaus bezogen.

Magdeburg. - Das Protestcamp gegen die mögliche Rodung eines Stadtwäldchens am Elbufer in Magdeburg kann ungehindert und unbefristet weiter mit einem Baumhaus in rund sieben Metern Höhe fortgesetzt werden. Das ist das Ergebnis einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Magdeburg. So sieht die Begründung aus - die aber nicht lange Bestand haben muss.