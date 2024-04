Kunst und Geschichte Geschwister Scholl: Magdeburger haben die Wahl für das Denkmal

Jetzt sind die Magdeburger gefragt: Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, die Einwohner an der Auswahl für das Kunstwerk in Gedenken an die Geschwister Scholl zu beteiligen. So sehen die Entwürfe aus.