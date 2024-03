Geschwister-Scholl-Park Kunstwerk: Magdeburger sollen 200.000-Euro-Entscheidung treffen

Was passt besser in den Geschwister-Scholl-Park? Drei Entwürfe für ein Kunstwerk, das an die Geschwister Scholl erinnern sollen, stehen zur Wahl. Die Magdeburger sind gefragt.