Mehr als 100 Millionen Euro für eine neue Arena? In Magdeburgs Stadtpolitik sorgt das für Diskussionen. Der Sportausschuss hat sich nun mit den Plänen der Verwaltung befasst und ein eindeutiges Votum abgegeben.

Kein Geld, aber zwei Hallen? Magdeburgs Sportausschuss mit klarem Votum zu Neubauplänen

Die Getec-Arena in Magdeburg muss dringend saniert werden. Darüber hinaus plant die Stadt einen Neubau. Die Diskussionen in der Stadtpolitik haben begonnen.

Magdeburg. - Der geplante Neubau einer neuen Mehrzweckhalle für Sport und Veranstaltungen bei gleichzeitiger Sanierung der Getec-Arena sorgt für heftige Diskussionen in der Magdeburger Stadtpolitik. Nun bezog der erste Ausschuss Stellung - mit einem Ergebnis, das überrascht.