Nächste Schritte in Diesdorf und Ottersleben Glasfaser-Ausbau in Magdeburg: Wie es für Anwohner weitergeht

In den Magdeburger Stadtteilen Ottersleben und Diesdorf fand der dritte Versuch statt, in Zukunft schnelles Internet zu haben. Nun steht fest: Es soll einen Ausbau geben. Es gibt jedoch noch Zweifel. Wie es jetzt weitergeht.