Nächste Schritte in Diesdorf und Ottersleben Glasfaser-Ausbau in Magdeburg: Wie es für Anwohner weitergeht
In den Magdeburger Stadtteilen Ottersleben und Diesdorf fand der dritte Versuch statt, in Zukunft schnelles Internet zu haben. Nun steht fest: Es soll einen Ausbau geben. Es gibt jedoch noch Zweifel. Wie es jetzt weitergeht.
14.08.2025, 06:00
Magdeburg. - Über Monate gab es in den Magdeburger Stadtteilen Ottersleben und Diesdorf die Frage: Wird es endlich einen Glasfaserausbau geben? Bereits der dritte Anbieter drohte zu scheitern. Jetzt gibt es ein Ergebnis.