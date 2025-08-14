weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Nächste Schritte in Diesdorf und Ottersleben Glasfaser-Ausbau in Magdeburg: Wie es für Anwohner weitergeht

In den Magdeburger Stadtteilen Ottersleben und Diesdorf fand der dritte Versuch statt, in Zukunft schnelles Internet zu haben. Nun steht fest: Es soll einen Ausbau geben. Es gibt jedoch noch Zweifel. Wie es jetzt weitergeht.

Von Lena Bellon 14.08.2025, 06:00
In den Magdeburger Stadtteilen Diesdorf und Ottersleben soll es bald schnelleres Internet geben. Denn: Genügend Anwohner haben sich für einen Glasfaser-Anschluss entschieden. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Magdeburg. - Über Monate gab es in den Magdeburger Stadtteilen Ottersleben und Diesdorf die Frage: Wird es endlich einen Glasfaserausbau geben? Bereits der dritte Anbieter drohte zu scheitern. Jetzt gibt es ein Ergebnis.