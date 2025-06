Dritter Anlauf in Magdeburg droht zu scheitern Vertragschaos bei Glasfaser-Anschluss: Hohe Kosten bei Kündigung

Die Vermarktung für den Glasfaser-Ausbau in den Magdeburger Stadtteilen Ottersleben und Diesdorf wird verlängert. Schon im dritten Anlauf drohen die Ausbaupläne dort zu scheitern. Ein Grund dafür sind Verträge mit ehemaligen Anbietern, die den Ausbau nie gestartet haben. Bei einer Kündigung können Kosten in Höhe von 500 Euro entstehen. Was die Stadt und die Verbraucherzentrale zu den Vertragschaos sagen.