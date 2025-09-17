In Magdeburg-Ottersleben werden wieder Kandidaten für den Engagement-Preis „Goldener Otter“ gesucht. Wer vorgeschlagen werden kann und wann die Preisverleihung stattfindet.

Magdeburg. - Der Stadtteil-Preis „Goldener Otter“ in Magdeburg-Ottersleben wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Nun werden wieder Kandidatinnen und Kandidaten für eine Ehrung mit dem Aktiv-Preis gesucht.

Die 2015 ins Leben gerufene Auszeichnung will Menschen, Projekte und Initiativen würdigen, die in ihrer Freizeit in besonderer Weise ehrenamtlich für den Stadtteil im Südwesten der Landeshauptstadt aktiv sind. Es geht um den Einsatz im Kultur- und Sportbereich ebenso wie um nachbarschaftliche Hilfe oder ein Engagement für und mit Kindern und Jugendlichen.

Engagement für Magdeburg-Ottersleben

Preis-Initiator Holger Paech sagt: „Wir suchen Menschen und Projekte, die mit ihrem Aktivsein spürbar dazu beitragen, dass Ottersleben lebens- und liebenswert bleibt – als Dorf in der Stadt.“ Das seien Menschen, die den Blick für Mitmenschen nicht verloren haben, die über den eigenen Tellerrand schauen, in ihrer Freizeit Menschen helfen, Freude verbreiten oder den Zusammenhalt stärken. Der Preis soll das vielfältige Engagement im Stadtteil sichtbar machen.

Kandidaten für den Aktiv-Preis können Personen, Projekte, Initiativen und auch Geschäftsleute sein, „die in und für Ottersleben aktiv, neugierig, interessiert und tatkräftig sind“. Die Vorgeschlagenen müssen nicht unbedingt Ottersleber sein. Wichtig ist, dass das Engagement für und in Ottersleben nachhaltig spürbar ist.

Das Alter der Vorgeschlagenen spielt keine Rolle. Bis zu fünf Preise werden pro Jahr vergeben. Über die Bewertung der eingehenden Vorschläge hinaus hat die Jury zudem die Möglichkeit, einen „Ehren-Otter“ für ein besonderes Engagement zu vergeben.

So können Vorschläge gemacht werden

Vorschläge werden angenommen bis zum 30. September, per Post an Initiative „Goldener Otter, Auf den Höhen 70, 39116 Ottersleben“ oder per Mail an goldener.otter@gmx.de. Es können auch spezielle Vorschlagsblätter genutzt werden, die unter anderem im Vereinsheim des Heimatvereins Ottersleben auf dem Eichplatz ausliegen. Bei Facebook ist die Initiative ebenso mit einem eigenen Auftritt aktiv.

Die Preisverleihung 2025 ist vorgesehen für den 8. November auf dem Ottersleber Herbstball im Magdeburger Ratswaage-Hotel, veranstaltet vom Heimatverein. Karten zum Herbstball sind direkt beim Heimatverein über petzerling-kurt@t-online.de oder auch über die Initiative „Goldener Otter“ über goldene.otter@gmx.de zu erwerben.