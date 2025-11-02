Schmierereien an Hausfassaden treiben Eigentümer und Anwohner in Magdeburg zur Verzweiflung. In Buckau setzen immer mehr Hausbesitzer auf eine ungewöhnliche Methode gegen Graffiti-Vandalismus. Die Strategie zeigt Wirkung. Warum die Fassaden plötzlich verschont bleiben.

Anders als die sogenannten Tag-Terroristen, die Hausfassaden mit ihren Schriftzügen verunstalten, hatte die Magdeburgerin Melina Gross die Erlaubnis zum Sprühen.

Magdeburg. - Sie kommen im Schutz der Dunkelheit – lautlos, skrupellos, mit der Graffiti-Dose im Anschlag! Sie ziehen durch Magdeburgs Straßen und hinterlassen auf allem, was ihnen vor die Düse kommt ihre Signatur. Hausbesitzer sind fassungslos, Anwohner wütend. Doch in Buckau schlagen immer mehr Eigentümer mit einem cleveren Schachzug zurück – und der zeigt Wirkung.