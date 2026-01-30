Grundlegend erneuert wird der Haltestellenbereich der Magdeburger Verkehrsbetriebe im Bereich des Alten Markts. Das hat für Monate Auswirkungen insbesondere auf den ÖPNV.

Magdeburg. - Ab Ende März steht Magdeburgs Innenstadt vor der nächsten großen Baustelle. Auf dem Nordabschnitt des Breiten Wegs beginnen umfangreiche Bauarbeiten an der zentralen Straßenbahnhaltestelle Alter Markt. Bereits 2019 war der Teil der Trasse nördlich davon bis zum Opernhaus erneuert worden. Die Konsequenz auch dieses Mal: Straßenbahnen können den Bereich zwischen Alter Markt und Opernhaus für mehrere Monate nicht passieren. Für Fahrgäste der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger bedeutet das Einschränkungen. Was ist geplant? Wie wird der Verkehr umgeleitet? Was kostet das Ganze?