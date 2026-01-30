Robin Bührig aus Stiege ist seit Ende 2024 Maler- und Lackierermeister. Nun macht er sich mit einem eigenen Betrieb in dem Oberharz-Ort selbstständig – und das mit 21 Jahren.

Mit Malerbetrieb: Robin Bührig macht sich im Oberharz mit 21 Jahren selbstständig

Malermeister Robin Bührig aus Stiege macht sich mit einem eigenen Betrieb in dem Oberharz-Ort ab Februar 2026 selbstständig.

Stiege. - Es ist ein mutiger Schritt. Einer, auf den er gespannt, aber auch etwas aufgeregt ist: Als Maler- und Lackierermeister macht sich Robin Bührig in Stiege selbstständig. Und das mit erst 21 Jahren.