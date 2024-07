In Magdeburg müssen 24 Bäume gefällt werden. Durch Trockenheit sind sie so schwer geschädigt, dass akute Gefahr für Fußgänger besteht, sagt die Stadt.

Magdeburg - Wieder einmal steht die Pappelallee in der Magdeburger Beimssiedlung im Fokus der Baumpfleger. Diesmal geht es um den Baumbestand entlang des südlichen Gehwegs zwischen Flechtinger Straße und Seehäuser Straße. Seit 22. Juli 2024 werden dort zahlreiche Bäume gefällt, die die Trockenperioden der vergangenen Jahre nicht gut überstanden haben.

Weil akute Gefahr durch herabfallende Äste oder gar das Umstürzen der betroffenen Bäume bestand, hatte der Stadtgartenbetrieb den Auftrag zur Fällung von 24 Pappeln erteilt. Dieser wird derzeit nun umgesetzt. Vorangegangen waren eingehende Prüfungen des Zustands der gut 30 Jahre alten Bäume.

Nachpflanzungen für gefällte Pappeln werden geprüft

54 Pappeln können vorerst stehen bleiben. 12 von ihnen stehen allerdings unter besonderer Beobachtung. Durch das Einkürzen der Kronen sollen sie möglichst erhalten werden, wie der Stadtgartenbetrieb informiert. An den übrigen Bäumen werden ebenfalls Pflegemaßnahmen durchgeführt.

Ob an den entstehenden Lücken in der Allee neue Bäume gepflanzt werden können, beispielsweise im Rahmen der Aktion „Mein Baum für Magdeburg“, werde derzeit noch geprüft, heißt es weiter. Falls es möglich sein sollte, werden wieder Pyramidenpappeln in die Erde kommen, entsprechend den Vorgaben des Denkmalschutzes. Die Beimssiedlung steht als Ganzes unter Denkmalschutz und gilt als eines der größten Flächendenkmäler in Europa. Anschließend wäre eine fünfjährige intensive Pflege zum Anwuchs der Jungbäume notwendig.

Sturm knickt junge Bäume in der Beimssiedlung um

2023 waren entlang des nördlichen Gehwegs in der Pappelallee zahlreiche Bäume durch stürmische Winde umgeknickt worden, die erst 2021 in die Erde gekommen waren. Entlang der Wegstrecke wurde zuvor eine neue Fernwärmeleitung verlegt.

Im Zuge der Arbeiten mussten die ebenso alten Pappeln wie die auf der Südseite weichen. Auch sie waren mangels Wasserversorgung insgesamt in einem schlechten Zustand. Deshalb war bei den Neupflanzungen ein spezielles Bewässerungssystem zum Einsatz gekommen.