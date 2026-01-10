Die Parteien im Magdeburger Stadtrat ziehen Bilanz für das Jahr 2025 und wagen einen Ausblick auf die Stadtpolitik für 2026. Teil 8 mit Rebekka Grotjohann, einer von sechs Linken-Mitgliedern im Stadtrat.

Rebekka Grotjohann sitzt im Magdeburger Stadtrat für Die Linke. Gern ist sie in den Goethe-Anlagen in Stadtfeld unterwegs.

Magdeburg/sl. - Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. In diesem Jahr haben wir uns wieder dazu entschieden, mit den im Stadtrat vertretenen Parteien ins Gespräch zu kommen. Im achten Teil unserer Serie beantwortet Rebekka Grotjohann von den Linken, die im Stadtrat eine eigene Fraktion bilden, schriftlich die Fragen von Redaktionsleiter Rainer Schweingel und Redakteurin Sabine Lindenau.