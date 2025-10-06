Ein Gründach für den Magdeburger Bauhof ist beschlossene Sache – obwohl es eine Idee für Photovoltaik-Anlagen gab. Doch mehrere Gründe gaben am Ende den Ausschlag.

Der Bauhof der Stadt Magdeburg an der Schwiesaustraße soll ein Gründach erhalten.

Magdeburg. - Das Flachdach des Zentralen Bauhofs an der Schwiesaustraße muss dringend saniert werden, weil es seine Nutzungsdauer längst überschritten hat. Das Gebäude, 1915 als Werkzeugmaschinenfabrik errichtet und später als Betrieb des VEB Chemieanlagenbaus genutzt, soll ein Gründach enthalten. Im Stadtrat entbrannte eine Debatte darüber, ob nicht ein Dach mit Photovoltaikanlagen sinnvoller wäre.