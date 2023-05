Natur Grundschüler lassen Park in Magdeburg erblühen

Nach einer Corona-Unterbrechung konnte am Freitag (26. Mai) wieder ein „Blumenbeet der Kinder“ in Magdeburg bepflanzt werden. Grundschüler aus Ottersleben schnupperten in den Beruf des Gärtners. Sie brachten 1000 Sommerblumen im Schneidersgarten in den Boden.