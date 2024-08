Magdeburg. - Was mögen wir Magdeburger noch weniger als Merseburg Nord? Richtig: Wenn jemand den Namen unserer Heimatstadt nicht richtig aussprechen kann. Da feiert Shopping Queen nach zwölf Jahren endlich Premiere in der schönsten Landeshauptstadt und dann machen die ersten Worte von Star-Designer Guido Maria Kretschmer direkt zum Start die Vorfreude zunichte: „Herzlich willkommen zu Shopping Queen.“ Soweit, so bekannt. Daran ist auch nichts auszusetzen. Aber jetzt kommt’s: „Ich freue mich ganz besonders, dass wir zum allerersten Mal in Maaaaaaagdeburg sind.“

AUTSCH! Mehr Feinde kann sich ein Mensch in wenigen Sekunden auch echt nicht machen. Einmal in seinem Leben sei er schon an Maaaaaaagdeburg vorbeigefahren, plappert er munter weiter. Das schmerzt richtig in den Ohren. Das Ortseingangsschild hat er bei seiner „Vorbeifahrt“ offenbar nicht wahrgenommen. Da steht der Name mit nur einem einzigen „a“ nach dem großen „M“. Ganz einfach. Magdeburg. Das dürfte für den Designer, der in einer vom Sound ähnlich klingenden Stadt lebt, eigentlich nicht so schwer sein. Zu seinem Hamburg sagt er doch auch nicht Haaaaaaamburg, oder?

Niemand erwartet von einem Menschen, der in Münster geboren ist, dass er Machdeburch sagt. Das ist den waschechten Machdeburjern vorbehalten. Und wäre aus dem Mund eines anderen auch nicht authentisch. Aber Maaaaaaagdeburg geht einfach mal gar nicht. Sorry Guido, diese Aussprache tut einfach nichts für dich! Dafür gibt es gut gemeinte null Punkte!