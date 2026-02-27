weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Schlagzeuger bei RTL-Show Magdeburger Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer bei „Let's dance“: So lief der Start

Der Magdeburger Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer ist Teilnehmer der aktuellen Staffel „Let's dance“ bei RTL. Er bekommt sogar während der Sendung aus Magdeburg Unterstützung. Wie der Start für ihn lief und wie die Jury über ihn urteilt.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 28.02.2026, 15:29
Gustav Schäfer ist Schlagzeuger der Band „Tokio Hotel“ und lebt in Magdeburg. 2026 nimmt er an der Tanz-Show „Let's dance“ auf RTL teil.
Gustav Schäfer ist Schlagzeuger der Band „Tokio Hotel" und lebt in Magdeburg. 2026 nimmt er an der Tanz-Show „Let's dance" auf RTL teil. Foto: RTL / Jörn Strojny

Magdeburg. - Das große Rampenlicht kennt der Magdeburger Gustav Schäfer bereits seit seinen Teenager-Tagen. Mit seiner Band Tokio Hotel wurde er weltweit berühmt. Bei der RTL-Show „Let's dance“ startete er nun ohne seine drei Bandkollegen durch. Wie die erste Show für ihn lief.