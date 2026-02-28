Eltern und Gemeinderat stehen unter Schock: Teile der Einrichtung werden kurzfristig gesperrt, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet sein soll. Jetzt wird über die Perspektiven der Kindereinrichtung diskutiert.

Die Kita „Eichkätzchen“ in Zobbenitz: Wegen statischer Mängel am Dachstuhl eines Gebäudeteils wurden Bereiche der Einrichtung gesperrt. Derzeit besuchen 13 Kinder die Einrichtung.

Zobbenitz - Die Aufregung in der Gemeinde Calvörde ist groß. Im Mittelpunkt steht die Kindertagesstätte „Eichkätzchen“ im Ortsteil Zobbenitz. Auslöser ist ein Schreiben vom 25. Februar 2026 von Tim Krümmling (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Flechtingen, das viele Eltern kalt erwischt hat – und nun auch den Calvörder Gemeinderat beschäftigt. In dem Schreiben wird für Montag (2. März) um 17 Uhr zu einer Elternversammlung im Bürgerhaus Calvörde eingeladen.