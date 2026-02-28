Honig aus Samswegen, Spiele für Groß und Klein und Spenden für die Kinderkrebshilfe - Für einen Talentwettbewerb fahren Edeka-Azubis aus Osterweddingen groß in Haldensleben auf.

Haldensleben - Für den U-21-Talentwettbewerb der Edeka Minden-Hannover haben die Auszubildenden aus dem Osterweddinger Edeka- Zentrallager in Haldensleben groß aufgefahren. Zwei Tage lang veranstalteten sie hier einen eigenen Honigverkauf. Bei der Aktion geht es darum, dass Azubis ihre eigenen Ideen entwickeln und umsetzen können. Dieses Jahr stand die Initiative dabei unter dem Motto „Think Fresh“.

Wie sie das Thema angehen wollten, war den Azubis dabei selbst überlassen. „Wir haben im Großen und Ganzen an Honig gedacht“, erklärt Emily Handrosch die Idee, die sie und ihre Mitstreiter hatten. Der Honig sollte direkt vom Produzenten aus der Region zu den Kunden kommen. Dafür hatten sie sich mit einem Imker aus Samswegen zusammengetan.

Neben dem Honigverkauf haben die Azubis in Haldensleben auch ein Glücksrad und Dosenwerfen für die Kunden aufgebaut und Lose verkauft. Die Einnahmen daraus sollen an die Kinderkrebshilfe gespendet werden, erklärt Emily Handrosch.

Ob die Azubis mit ihrer Honigaktion in Haldensleben den Talentwettbewerb gewinnen, entscheidet sich in ein paar Wochen. Die Jury, die sich das Projekt angesehen hat, sei schon einmal beeindruckt gewesen, sagt Edeka-Mitarbeiter Daniel Isberner, der die Azubis begleitet hat.