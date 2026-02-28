weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Deichsanierung in Magdeburg: Über 70 Bäume müssen gefällt werden

Schutz gegen Hochwasser Mehr als 70 Bäume gefällt: Deichsanierung verändert Straße in Magdeburg deutlich

Deichsanierung mit sichtbaren Auswirkungen: Entlang der Büchnerstraße in Magdeburg sind über 70 Bäume gefallen – mit spürbaren Folgen für Verkehr und Anwohner.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 28.02.2026, 14:33
Auf der Rasenfläche neben dem Deich an der Gemeinschaftsschule „Thomas Mann“ in Magdeburg sind die jüngst gefällten Bäume deutlich zu erkennen.
Auf der Rasenfläche neben dem Deich an der Gemeinschaftsschule „Thomas Mann“ in Magdeburg sind die jüngst gefällten Bäume deutlich zu erkennen. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Die Büchnerstraße in Magdeburg wirkt dieser Tage ungewohnt kahl. Wo sonst selbst im Winter ein paar Bäume und Sträucher für etwas Leben sorgten, dominieren nun offene Flächen. Die Rodungen sind Teil der Vorbereitungen für ein großes Projekt.