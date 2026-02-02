Fahrverbot auf dem Prüfstand Gute Luft in Magdeburg – Zeit für ein Ende der Umweltzone?

Die Umweltzone soll auf den Prüfstand. Denn Magdeburg hält die Grenzwerte zur Luftverschmutzung bislang ein. Doch wie stehen die Chancen für ein Ende des Fahrverbots in der Innenstadt tatsächlich?