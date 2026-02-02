Fahrverbot auf dem Prüfstand Gute Luft in Magdeburg – Zeit für ein Ende der Umweltzone?
Die Umweltzone soll auf den Prüfstand. Denn Magdeburg hält die Grenzwerte zur Luftverschmutzung bislang ein. Doch wie stehen die Chancen für ein Ende des Fahrverbots in der Innenstadt tatsächlich?
02.02.2026, 06:30
Magdeburg. - Fast 15 Jahre nach ihrer Einführung steht die Umweltzone in Magdeburg auf dem Prüfstand. Die CDU/FDP-Ratsfraktion stellt infrage, dass das Fahrverbot für besonders schadstoffreiche Fahrzeuge tatsächlich noch notwendig, verhältnismäßig und rechtlich haltbar ist.