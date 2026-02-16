Die Sanierung der B1 zwischen Reesen und Hohenseeden macht eine Umleitung über die Dörfer nötig. Dagegen wehren sich die Ortschaftsräte aus Parchau und Ihleburg. Sie haben viele Bedenken.

Parchau/Ihleburg - Die geplante Sanierung der Bundesstraße 1 zwischen den Ortschaften Reesen und Hohenseeden wird mit vielen Einschränkungen für Autofahrer im Jerichower Land einhergehen. Die Bauarbeiten sollen im April beginnen, doch schon jetzt gibt es Ärger im Kreis. Eine mögliche Umleitungsstrecke , die nördlich von Burg, über Parchau und Ihleburg führen könnte, trifft in den Dörfern auf wenig Gegenliebe. Welche Sorgen die Ortschaftsräte umtreibt.