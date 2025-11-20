Nach der Insolvenz der Hammer-Unternehmensgruppe sollen 66 der 180 Filialen schließen. Ein Investor hat nur einen Teil der Märkte übernommen. Jetzt gibt es auch Neuigkeiten zum Magdeburger Markt.

Der Hammer-Baumarkt in Magdeburg an der Salbker Chaussee.

Magdeburg. - Nach der im Sommer eingereichten Insolvenz der Unternehmensgruppe Schlau, die hinter der Einrichtungs-Kette Hammer steht, sorgte im Oktober 2025 eine Schließungsliste von 66 der 180 Märkte für Schlagzeilen. Nicht betroffen war der Magdeburger Markt. Doch auch hier gibt es jetzt Änderungen.