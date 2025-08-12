weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Tiefbau, Gerüstbau oder Bauzeichnung Handwerk boomt in Magdeburg: Mehr Platz für Azubis benötigt

Jedes Jahr machen 200 junge Menschen in Magdeburg im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Nordwest eine handwerkliche Ausbildung. Nun muss das Internat ausgebaut werden, um mehr Platz zu schaffen.

Von Lena Bellon 12.08.2025, 06:45
Das Überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Magdeburg-Nordwest baut an: Das Internat für den Handwerks-Nachwuchs soll dann knapp 160 Plätze haben.
Das Überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Magdeburg-Nordwest baut an: Das Internat für den Handwerks-Nachwuchs soll dann knapp 160 Plätze haben. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Über fehlenden Nachwuchs im Handwerk gibt es viel zu lesen. In Magdeburg gibt es aber einen Ort, an dem sich das Gegenteil abzeichnet. Das Überbetriebliche Ausbildungszentrums (ÜAZ) des Vereins „Bau Bildung Sachsen-Anhalt“ muss jetzt sogar anbauen. Ein Handwerk ist aktuell besonders gefragt.