Jedes Jahr machen 200 junge Menschen in Magdeburg im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Nordwest eine handwerkliche Ausbildung. Nun muss das Internat ausgebaut werden, um mehr Platz zu schaffen.

Das Überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Magdeburg-Nordwest baut an: Das Internat für den Handwerks-Nachwuchs soll dann knapp 160 Plätze haben.

Magdeburg. - Über fehlenden Nachwuchs im Handwerk gibt es viel zu lesen. In Magdeburg gibt es aber einen Ort, an dem sich das Gegenteil abzeichnet. Das Überbetriebliche Ausbildungszentrums (ÜAZ) des Vereins „Bau Bildung Sachsen-Anhalt“ muss jetzt sogar anbauen. Ein Handwerk ist aktuell besonders gefragt.