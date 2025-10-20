Nachdem der langjährige Brockenwirt Daniel Steinhoff angekündigt hat, aus dem Betreibervertrag für das höchstgelegene Hotel Sachsen-Anhalts vorzeitig aussteigen zu wollen, läuft im Harz das Vergabeverfahren für die Nachbesetzung. Warum der Landrat optimistisch ist und wann der Nachfolger feststehen dürfte.

Neuer Betreiber für Brockenhotel gesucht: großes Interesse - wann mit Entscheidung zu rechnen ist

Der langjährige Brockenwirt Daniel Steinhoff will kürzertreten - die Kreisverwaltung Harz sucht für das Brockenhotel einen neuen Betreiber.

Schierke. - Wer folgt Daniel Steinhoff? Eine Frage, die seit Ende August steht und deren Beantwortung viele Harzer interessiert verfolgen. Der langjährige Brockenwirt hatte damals angekündigt, sich aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Betreibervertrag für das Brockenhotel zurückziehen zu wollen und perspektivisch nur noch die Gastronomie im Brockenbahnhof betreiben zu wollen. Seither läuft in Regie der Kreisverwaltung Harz ein Bieterverfahren zur Neuvergabe. Wie läuft es?