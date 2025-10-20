Kirchbauverein Schönebeck-Salzelmen Ambitioniertes Projekt: 185.000 Euro für neue Kirchglocken in Schönebeck?
Dass die St.-Johanniskirche in Bad Salzelmen wieder mit vier Bronzeglocken ausgestattet wird, ist Ziel des Kirchbauvereins Schönebeck-Salzelmen. Doch dafür wird viel Geld benötigt.
20.10.2025, 06:15
Bad Salzelmen. - Die Überlegungen, wie die St.-Johanniskirche in Bad Salzelmen wieder mit vier Bronzeglocken ausgestattet werden könnte, werden konkreter. Wie Michael Feldbach, Vorsitzender des Kirchbauvereins Schönebeck-Salzelmen mitteilt, versucht der Verein, eine Förderung über das europäische Leader-Programm zu erhalten. „Ich hatte in der Volksstimme gelesen, dass da noch Gelder im Topf sind. Also haben wir eine Projektskizze eingereicht“, erklärt er.