  4. Magdeburg: Hasselbachplatz-Managerin vor dem Aus - so geht es weiter

Ansprechpartnerin für Anlieger soll gehen Hasselbachplatz-Managerin in Magdeburg vor dem Aus - so geht es weiter

Seit 2020 ist Marianne Tritz die Hasselbachplatz-Managerin. Ende des Jahres soll die Stelle nun auslaufen. Eine Fortsetzung wird von der Stadtverwaltung nicht geplant.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 13.08.2025, 15:31
Marianne Tritz ist seit 1. Dezember 2020 Hasselbachplatz-Managerin in Magdeburg. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Der Hasselbachplatz ist seit vielen Jahren ein Sorgenkind der Stadt Magdeburg. Die Kneipenmeile hat sich stark verändert. Es gab und gibt immer wieder Probleme mit Sicherheit und Ordnung. 2020 wurde deshalb auf Beschluss des Stadtrats eine Managerin angestellt.