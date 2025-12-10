Kölner Platz mit Fahrradparkhaus eingeweiht Magdeburgs Bahnhof mit neuem schmucken Zugang, aber ohne ICE
Reisende auf dem Hauptbahnhof Magdeburg können Hauptgebäude und Bahnsteige endlich über einen zweiten schmucken und barrierefreien Zugang erreichen. Ein Millionenprojekt wurde übergeben.
Aktualisiert: 11.12.2025, 08:57
Magdeburg. - Der Kölner Platz zwischen den Bahnsteigen 5 und 6 des Hauptbahnhofs Magdeburg hatte in den vergangenen Jahren zwar schon viele Funktionen, einen Schönheitspreis aber verdiente er zu keiner Zeit. Als „Platz der Volkssolidarität“ war er zu DDR-Zeiten eine schmuddelig-rumpelige Parkfläche. Mit dem Bau des Straßentunnels unter den Bahnhofsbrücken wurde er vom Autoverkehr abgekoppelt und mutierte jahrelang zur Baustelle. Das hat sich nun geändert.