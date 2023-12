Die Landeshauptstadt Magdeburg hat einen Haushalt für das Jahr 2024. Der Stadtrat hat diesen am Montagabend mehrheitlich beschlossen – nach mehrstündiger Debatte.

Haushalt 2024 in Magdeburg steht: mit weiteren Belastungen für die Bürger

Magdeburg - Es waren für viele Stadträte schmerzhafte Entscheidungen, die sie treffen mussten. Aber am Ende stand für viele im Vordergrund, dass die Stadt weiterhin handlungsfähig bleibt. Und so stimmte das Gremium mehrheitlich auch dafür, zu sparen und Mehreinnahmen zu generieren. Einige der beschlossenen Maßnahmen dürften die Magdeburger in Zeiten der Inflation noch einmal zusätzlich belasten.