Havarie in Magdeburg beseitigt: Bahn und Busse fahren wieder regulär

Wer Bus und Bahn in Magdeburg nutzt, musste sich wegen einer Havarie an einem Gleis heute neu orientieren. Bahnen und Busse fuhren größtenteils verändert. Die Reparatur ist beendet.

Magdeburg - Die Reparaturarbeiten konnten gegen 16 Uhr beendet werden. Die Bahnen fahren damit wieder auf ihren gewohnten Strecken. Es kann allerdings noch etwas dauern, bis sich der verlkehr wieder mornalisiert hat, so die MVB:

Wegen einer Havarie an einer Weiche war es in Magdeburg am 28. Dezember 2022 zu Umleitungen und Ausfällen im Straßenbahnbetrieb gekommen. Anlass war der Defekt an einer Weiche am Opernhaus. Da diese an der einzigen Nord-Süd-Verbindung lag, war das Straßenbahnnetz derzeit geteilt. Ein Ersatzverkehr war eingerichtet worden, eilte eine MVB-Sprecherin mit.

MVB-Mitarbeiter bei der Reparatur der Weiche am Uniplatz Magdeburg. Uli Lücke

Das waren die Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr am heutigen Mittwoch, den 28. Dezember, laut MBV:

· Im Norden enden die Straßenbahnlinien 1, 2, 4, 6, 9 und 10 an der Ersatzhaltestelle Opernhaus. Die Linien fahren dann, entweder über Listemannstraße und Universitätsbibliothek oder entgegengesetzt über Universität und S-Bahnhof Neustadt, zurück zu ihren Endstellen.

· Im Süden enden die Straßenbahnlinien 2, 4, 6 und 9 am Hauptbahnhof Ost und fahren von dort zurück zu ihren Endstellen.

· Die Straßenbahnlinie 1 aus Sudenburg fährt bis City Carré und ab dann weiter wie die Linie 10 über Leiterstraße und Hasselbachplatz nach Sudenburg zurück. Und die Linie 10 aus Sudenburg fährt bis City Carré und fährt weiter wie die Linie 1 über Hauptbahnhof Nord und Westring nach Sudenburg zurück.

Der Straßenbahnverkehr in Magdeburg ist gestört. Fahrgäste sollten sich informieren, ob und wie sie betroffen sind. Martin Rieß

Die MVB bietet folgenden Ersatzverkehr als Verbindung zwischen Nord und Süd an:

· Zwischen den Haltestellen Alter Markt und Opernhaus pendeln zwei historische Straßenbahnen und verbinden so die Straßenbahnlinien miteinander. Dieser Ersatzverkehr ist nicht barrierefrei.

· Außerdem fährt die Buslinie 73 über Otto-von-Guericke-Straße, Danzstraße, Breiter Weg, Allee-Center und Opernhaus und verbindet ebenfalls die Straßenbahnlinien miteinander. Am Allee-Center wird die Straßenbahnhaltestelle bedient.

Auf allen genannten Linien kann es durch die Umleitungen zu erheblichen Abweichungen vom Fahrplan kommen. Das Ende der Reparatur ist gegen 16 Uhr geplant. Der Straßenbahnverkehr wird sich etwa 60 Minuten danach normalisiert haben.

Hintergrund

Die MVB erklärt: Am Opernhaus war eine Weichenzunge einer Straßenbahnweiche defekt. Die „Zunge“ entscheidet über die Fahrtrichtung der Straßenbahnen. Da der Schaden als potenziell gefährlich eingestuft wurde, hatte die MVB entschieden, die Befahrung über die Weiche einzustellen. Die Reparatur wurde umgehend begonnen. Die Dauer war auf etwa 6 bis 8 Stunden geschätzt worden. Die Bauarbeiten waren gegen 16 Uhr beendet.