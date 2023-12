Das Weihnachtsfest steht kurz bevor. In Magdeburg muss es niemand allein verbringen. Es gibt verschiedene Angebote vor allem an Heiligabend.

Magdeburg. - Stille Nacht, Heilige Nacht – damit die am Sonntag nicht gar zu einsam wird, hat sich Veranstalter Marcel Krohn etwas einfallen lassen: eine Mitbring-Party für Alleinstehende.

Seit Wochen wuseln Krohn, der im September 2023 bereits die erste Wandertour für Menschen mit und ohne Handicap im Herrenkrug organisiert hatte, um nun einen geselligen Abend zum Heiligabend vorzubereiten. Los geht es am Sonntag, 24.12.2023, um 15 Uhr an der Havelstraße 29 auf dem Gelände von Kaiser-Döner, erklärt Krohn. Gegen 21 Uhr soll der gemütliche Abend ausklingen.

Eingeladen sind Alleinstehende, die Heiligabend nicht zu Hause bleiben wollen und stattdessen Gemeinschaft und Geselligkeit suchen. „Unser Fest wird von der warmen Atmosphäre eines gemütlichen Lagerfeuers geprägt sein“, sagt Krohn. Hier könne man nicht nur Weihnachtsliedern lausen, sondern sich mit anderen Gästen unterhalten und vielleicht sogar neue Freunde finden.

Speisen und Getränke zum Warmhalten

Die Helfer bauen extra ein Schleppdach auf, falls es am Sonntag zu nass werden sollte. Die Idee ist zudem, dass jeder Gast einen kleinen Beitrag zum Büfett beisteuert. „Jeder, der kann und möchte, darf eine Leckerei mitbringen“, erklärt Marcel Krohn.

Weihnachtliches Fingerfood, Naschereien oder Knabbereien seien sehr willkommen. „Der Fantasie sollen da keine Grenzen gesetzt sein“, so der Veranstalter weiter. Auch Getränke wie Glühwein können mitgebracht werden. Vor Ort bestehe die Möglichkeit, Speisen und Getränke zu erhitzen und warmzuhalten.

Veranstalter Marcel Krohn und seine Helfer laden Heiligabend zum gemütlichen Treff im Freien am Feuer ein. Foto: Jana Heute

Der Eintritt zur geselligen Mitbring-Party sei frei. Man organisiere den Abend ehrenamtlich, sagt Marcel Krohn, der sich wie seine Helfer auf viele Gäste freut, die spontan vorbeikommen können.

MWG-Treffs in Süd und West geöffnet

Heiligabend in Gemeinschaft lautet ebenfalls das Motto beim Magdeburger MWG-Nachbarschaftsverein. Man bekomme immer wieder die Anfrage, ob der Verein auch in diesem Jahr wieder an Heiligabend öffne und man sei natürlich vorbereitet, sagt Projektleiterin Anna Maria Brandenburg. „Unsere Freiwilligen haben auch schon kleine Geschenke gepackt, auf die sich die Besucher freuen können. Es warten wieder viele schöne Stunden in Gemeinschaft“, sagt Brandenburg. Der Eintritt ist auch hier frei und eine Anmeldung nicht notwendig.

Die Öffnungszeiten an Heiligabend: 15 bis 17.30 Uhr MWG-Nachbarschaftstreff Süd (Juri-Gagarin-Straße 16) und 15 bis 20 Uhr MWG-Nachbarschaftstreff West (Große Diesdorfer Straße 192).