  4. Rodeln, Spazieren, Naturwunder sehen: Heiße Tipps für kalten Winterspaß in Magdeburg

Tipps für die schönsten Spaziergänge, den besten Blick auf ein Naturschauspiel und die steilsten Rodelstrecken in Magdeburg.

Von Rainer Schweingel 10.01.2026, 07:00
Eisschollen auf der Elbe - ein Naturschauspiel, das man nicht so oft an der Elbe in Magdeburg erleben kann. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Magdeburg und Winterfreuden mit Schnee - das kommt (leider) nicht so oft vor. Wenn aber schon mal der Winter zum Spaß im Freien einlädt, dann sollte man ihn nutzen. Die Volksstimme hat diese Angebote fürs bisher schönste Winterwochenende 2025/26 zusammengestellt: