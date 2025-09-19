Wer aus den Buhnenfeldern Steine holt, um sie zu Türmchen zu stapeln, kann schwere Schäden verursachen. Und es drohen Strafen.

Hier drohen Strafen: Teure Türmchen am Ufer der Elbe in Magdeburg

Blick auf ein Steintürmchen an der Elbe in Magdeburg.

Magdeburg. - Schön anzuschauen sind sie ja, aus Steinen aufgeschichtete Türmchen am Elbufer zum Beispiel in Höhe des Magdeburger Wiesenparks. Doch wer am Fluss lose Steine sammelt, um damit kleine Kunstwerke zu bauen, kann unbeabsichtigt großen Schaden anrichten.