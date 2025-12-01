Kino und Beleuchtung zu Welt-Aids-Tag HIV-Tests in Magdeburg: Was man wissen muss
Was ist der Unterschied zwischen HIV und Aids? Wie überträgt es sich? Wo können Magdeburger sich testen und beraten lassen? Und was kostet ein HIV-Test? Anlässlich des Welt-Aids-Tages gibt es hier Antworten und in Magdeburg verschiedene Aktionen.
01.12.2025, 06:15
Magdeburg. - Erstmals seit Jahren steigen die HIV-Neuinfektionen in allen Bevölkerungsgruppen wieder an. Gleichzeitig nimmt der Anteil spätdiagnostizierter HIV-Infektionen weiterhin kaum ab. Das teilt Sven Warminsky, Landesgeschäftsführer der Aidshilfe Sachsen-Anhalt mit. Wie das Virus übertragen wird und wo Betroffene in Magdeburg Tests und Beratung bekommen.