Was ist der Unterschied zwischen HIV und Aids? Wie überträgt es sich? Wo können Magdeburger sich testen und beraten lassen? Und was kostet ein HIV-Test? Anlässlich des Welt-Aids-Tages gibt es hier Antworten und in Magdeburg verschiedene Aktionen.

HIV-Tests in Magdeburg: Was man wissen muss

Laut Robert Koch-Institut wissen rund 8.200 Menschen in Deutschland noch nichts von ihrer HIV-Infektion. In Magdeburg gibt es einen Ort für Tests und Beratungen.

Magdeburg. - Erstmals seit Jahren steigen die HIV-Neuinfektionen in allen Bevölkerungsgruppen wieder an. Gleichzeitig nimmt der Anteil spätdiagnostizierter HIV-Infektionen weiterhin kaum ab. Das teilt Sven Warminsky, Landesgeschäftsführer der Aidshilfe Sachsen-Anhalt mit. Wie das Virus übertragen wird und wo Betroffene in Magdeburg Tests und Beratung bekommen.