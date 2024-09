Magdeburg erwartet den Hochwasserscheitel in Kürze. Wie sehen die Prognosen aus? Gibt es in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts etwas zu beachten?

Hochwasser in Magdeburg: So steigt Pegel-Stand der Elbe - das ist zu beachten

Magdeburg - Vor einigen Tagen stellte sich die Frage, ob Magdeburg überhaupt einem Mega-Hochwasser gewachsen ist. Es kam bislang nicht so schlimm. Doch in Magdeburg ist der Wasserstand in der Elbe weiter angestiegen. Und der Höchstwert ist noch nicht erreicht. Was ist noch zu erwarten?