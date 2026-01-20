Immer wieder sorgt Hundekot in Magdeburg für Ärger. Doch wie lässt sich das Tretminen-Problem lösen – mit Kontrollen, Kampagnen oder hohen Strafen? Die Stadtpolitik streitet.

Magdeburg. - Für die meisten Hundebesitzer ist es gelebter Alltag: Macht der Hund bei der Gassirunde seinen Haufen, geht der Griff automatisch zum Kotbeutel. Die Hinterlassenschaft wird eingetütet und entsorgt. Doch einige wenige sorgen dafür, dass der Ruf aller Hundehalter leidet. Sie lassen den Kot liegen - egal ob im Park oder mitten auf dem Gehweg. Helfen da nur rigorose Strafen? In Magdeburg wird wieder einmal um Lösungen gerungen.