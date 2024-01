Magdeburg - Mal so gesehen: Magdeburg hatte 2023 eine Menge zu bieten. Der Lokalchef der Volksstimme, Rainer Schweingel, hat einige überraschende Schlussfolgerungen gezogen.

Drei prägende Ereignisse haben das schönes Magdeburg im Jahr 2023 geformt, meinte Rainer Schweingel bei seinem satirischen Jahresrückblick während der Gala für die Magdeburger des Jahres im Alten Theater am Jerichower Platz. Der 1. FC Magdeburg hat zum ersten erfolgreich den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft. Der SC Magdeburg triumphierte zum zweiten als Champions-League-Sieger im Handball. Zu klatschen, johlen und pfeifen indes sei gerade auch angebracht für ein drittes Ereignis: Die Fertigstellung des lang ersehnten Tunnels am Magdeburger Hauptbahnhof.

Warum Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof ein Schnäppchen ist

„Der Tunnel, unser Bauwerk des Jahrtausends, wurde mit einem Budget von 210 Millionen Euro realisiert.“ Der Lokalchef der Volksstimme hat einmal nachgerechnet: Trotz aller Kritik an den Kosten sind dies pro Einwohner lediglich 2,39 Euro pro Tag. Und das ist weniger als eine Straßenbahnfahrt.

Auch interessant: Hier finden Sie weitere Beiträge der Volksstimme zum Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof

Eine positive Nachricht auch aus dem Hauptbahnhof in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tunnel: Im früheren Schnellrestaurant am Willy-Brandt-Platz soll eine Minigolfanlage eingerichtet werden. „Eine clevere Idee der Deutschen Bahn, um Wartezeiten zu versüßen. Diese wird auch an die Oberbürgermeisterin verkauft, um die Wartezeiten im Bürgerbüro angenehmer zu gestalten“, so die Anregung von Rainer Schweingel.

Was das Talent von Gunnar I. ist

Im Jahr 2023 hatten sich derweil am Domplatz wichtige Spitzenkräfte eingefunden. So besuchten Tokio Hotel den Dom (diese und weitere Nachrichten zu Tokio Hotel gibt es hier), und Apache (Lesen sie auch: Apache schlägt in Magdeburg ein wie ein Komet) und Roland Kaiser (Auch interessant:Party pur mit Roland Kaiser vor dem Magdeburger Dom) gaben Konzerte. „Aber sie alle wurden von Gunnar dem Ersten übertroffen, dem Landtagspräsidenten mit feinem Gespür für Auftritte und vielen Ausreden“, so Rainer Schweingel. Weiter meinte er: „Er ist der erste Landtagspräsident, der weiß, wie man sich seinen Untertanen auf dem Balkon zeigt. Fehlt nur noch die Minigolfanlage im Vorzimmer.“

Lesen Sie auch: Landtagspräsident lauscht Roland-Kaiser-Konzert ohne Eintritt vom Büro-Balkon

Ein weiteres Highlight des Jahres: Im Juli regnete es Benzin vom Himmel, als eine Boeing über Magdeburg kreiste und mehr als 90 Tonnen Benzin über der Stadt verteilte. „Regenschirme wurden knapp, und Magdeburg setzt auf Benzin vom Himmel als die Zukunft“, so die Einschätzung des Volksstimme-Lokalchefs für eine Lösung der Energiekrise.

Auch interessant: Warum ein Frachtflugzeug eine deutlich sichtbare Kerosinspur am Himmel über Magdeburg hinterlässt

Was der Grüne Pfeil für Radfahrer wirklich bedeutet

Ob der erste Grüne Pfeil für Radfahrer an der Kreuzung Schönebecker/Warschauer Straße als politisches Zeichen für die Grünen zu verstehen sei, nun rechts abzubiegen – dazu wusst er freilich keine Antwort.

Sehr wohl aber auf die Frage, warum der Hauptbahnhof von Halle im vergangnen Jahr eine Auszeichnung erhalten hat: Weil man dank ihm die Möglichkeit habe, diese Stadt in Richtung Magdeburg zu verlassen.