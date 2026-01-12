Dürfen Hunde Schnee fressen? Hunde bei Schnee in Magdeburg: Worauf muss geachtet werden?
Magdeburg ist Anfang Januar 2026 verschneit. Aber nicht nur für Menschen müssen einige Dinge beachtet werden. Auch für Hunde gibt es Regeln und Hilfestellungen.
Aktualisiert: 12.01.2026, 10:03
Magdeburg. - In Magdeburg hat es kräftig geschneit. Das hat für viele Menschen und den Verkehr in der Stadt teils größere Auswirkungen. Aber auch die Vierbeiner müssen sich umstellen. Die Magdeburger Hundetrainerin Karin Siska verrät, was Hundehalter in Magdeburg jetzt beachten sollten.