Magdeburg ist Anfang Januar 2026 verschneit. Aber nicht nur für Menschen müssen einige Dinge beachtet werden. Auch für Hunde gibt es Regeln und Hilfestellungen.

Hunde bei Schnee in Magdeburg: Worauf muss geachtet werden?

Viele Hunde mögen den Schnee. So auch Terra aus Magdeburg. Sie ist ein Mix aus den Rassen Border Collie und Australian Shepherd.

Magdeburg. - In Magdeburg hat es kräftig geschneit. Das hat für viele Menschen und den Verkehr in der Stadt teils größere Auswirkungen. Aber auch die Vierbeiner müssen sich umstellen. Die Magdeburger Hundetrainerin Karin Siska verrät, was Hundehalter in Magdeburg jetzt beachten sollten.