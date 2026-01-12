Bundesstraße 244 im Harz Ortsumfahrung Wernigerode: Stoppt Dauerfrost Bohrungen für 2,3-Kilometer-Tunnel?

Die Bohrungen für Wernigerodes geplanten B244-Tunnel laufen wieder an – doch Frost und Schnee könnten den Zeitplan durcheinanderbringen. Wie der aktuelle Stand bei der Vorbereitung der 160-Millionen-Euro-Ortsumfahrung ist.