  Bauarbeiten auf B244: Wetter und Frost verzögern Tunnel-Bau im Harz

Bundesstraße 244 im Harz Ortsumfahrung Wernigerode: Stoppt Dauerfrost Bohrungen für 2,3-Kilometer-Tunnel?

Die Bohrungen für Wernigerodes geplanten B244-Tunnel laufen wieder an – doch Frost und Schnee könnten den Zeitplan durcheinanderbringen. Wie der aktuelle Stand bei der Vorbereitung der 160-Millionen-Euro-Ortsumfahrung ist.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 12.01.2026, 10:37
Die Bohrungen für den Tunnel zur B244-Ortsumfahrung um Wernigerode im Harz gehen auch im Winter weiter – wie hier Anfang 2025.
Die Bohrungen für den Tunnel zur B244-Ortsumfahrung um Wernigerode im Harz gehen auch im Winter weiter – wie hier Anfang 2025. Archivfoto: Holger Manigk

Wernigerode. - Nach einer Pause über den Jahreswechsel gehen die Erkundungsbohrungen für Wernigerodes Ortsumfahrung der Bundesstraße 244 weiter.