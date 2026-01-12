Im Interview: Der Körbelitzer Ortsbürgermeister Lars Vogelsang blickt auf das vergangene Jahr zurück. Die Eigenständigkeit der örtlichen Kindertagesstätte stand zur Debatte. Wieso das auch Vertrauen gekostet hat.

Körbelitz - Körbelitz stand 2024 vor schwierigen Entscheidungen: Die Kita drohte ihre Eigenständigkeit zu verlieren, ein Baugebiet wurde gekippt, und die Debatte über die Rolle des Dorfes in der Einheitsgemeinde Möser sorgte für Unruhe. Ortsbürgermeister Lars Vogelsang spricht im Interview über verpasste Chancen, verlorenes Vertrauen – und warum er trotz allem optimistisch bleibt.