weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Bürgermeister im Interview: Zwischen Kita-Streit und Zukunftsplänen: Was Körbelitz bewegt

Eil
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt

Bürgermeister im Interview Zwischen Kita-Streit und Zukunftsplänen: Was Körbelitz bewegt

Im Interview: Der Körbelitzer Ortsbürgermeister Lars Vogelsang blickt auf das vergangene Jahr zurück. Die Eigenständigkeit der örtlichen Kindertagesstätte stand zur Debatte. Wieso das auch Vertrauen gekostet hat.

Von Thomas Höfs 12.01.2026, 11:24
Ortsbürgermeister Lars Vogelsang
Ortsbürgermeister Lars Vogelsang Lars Vogelsang

Körbelitz - Körbelitz stand 2024 vor schwierigen Entscheidungen: Die Kita drohte ihre Eigenständigkeit zu verlieren, ein Baugebiet wurde gekippt, und die Debatte über die Rolle des Dorfes in der Einheitsgemeinde Möser sorgte für Unruhe. Ortsbürgermeister Lars Vogelsang spricht im Interview über verpasste Chancen, verlorenes Vertrauen – und warum er trotz allem optimistisch bleibt.