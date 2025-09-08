Über den eigenen Freundeskreis und eine App ist Volksstimme-Reporterin Lena Bellon zur Hobby-Hundesitterin in Magdeburg geworden. Ein Einblick in die Hunde-Kartei, den Alltag und die Eigenschaften, die es dafür braucht.

Dein Hund und ich: Mein Leben als Hobby-Hundesitterin in Magdeburg

Volksstimme-Reporterin Lena Bellon mit Hündin Lily. Sie ist für zwei Wochen in Magdeburg zu Gast. Sie ist auch beim Wochenenddienst treue Begleiterin.

Magdeburg. - Ein eigener Hund ist viel Arbeit und Verantwortung. Da ein eigener Vierbeiner aktuell keine Option ist, habe ich Hundesitting zu meinem Hobby gemacht. Daher bin ich nicht mit meinem eigenen Hund unterwegs, sondern mit gleich zehn Hunden - aber von anderen Magdeburgern.