Die Auslaufwiese an der Robert-Koch-Straße in Magdeburg-Nordwest ist wegen des fehlenden Zaunes für viele Hunde-Besitzer nicht sicher genug. Nun soll eins von zwei Problemen vor Ort gelöst werden.

Gassi gehen in Magdeburg

Labrador Charly (links) und Cocker Spaniel Bruno spielen gerne auf der Hundewiese an der Robert-Koch-Straße in Magdeburg-Nordwest. Ohne Leine durften sie wegen der stark befahrenen Straße jedoch nur für das Foto kurz posieren.

Magdeburg - Sie wollen toben, rangeln und neue fellige Freundschaften knüpfen: Charly und Bruno kommen regelmäßig mit ihren Frauchen zur Hundewiese an der Robert-Koch-Straße/Rennetal. Ganz so ausgelassen spielen können sie und ihre Hunde-Freunde dort jedoch nicht. Der Grund: An der stark befahrenen Straße ist das Toben ohne Leine für die Hunde einfach zu gefährlich. Nun soll sich etwas ändern.