Kubara Suleiman war "Allererste Sahne"- Gewinnerin bei Vox. In Magdeburg hat sie inzwischen ein Café und süße Kreationen zum Valentinstag.

In Magdeburg gibt es bei „Erste Sahne“-Siegerin Kubara Nascherei zum Valentinstag

Magdeburg - Kubara Suleiman, ist die Gewinnerin einer Ausgabe der Vox Back-Show „Allererste Sahne“. Seit fast einem Jahr führt sie im City Carré mit Blick auf die Tunnelbaustelle ihr eigenes Café das „Kubara“. In der warmen Jahreszeit und sobald Platz an der Baustelle war, hatte sie auch schon ein paar Tische im Feien. Doch jetzt ist Winter und Valentinstag. Zum Valentinstag hat sie für die Verliebten für zwischendurch kleine Erdbeer-Buttercreme-Törtchen gezaubert. „I love you“ ist auf diesen zu lesen. Stilvoll mit zwei weiteren Leckereien sind die in Boxen zum Valentinstag verpackt.