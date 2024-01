Mit einem neuen Ansatz gehen die Kabarettisten an ihrer Spielstätte kommenden Montag an den Start. Erstmals ist der Breite Weg 37 dann Talenten für Kurzauftritte vorbehalten.

Sebastian (links) und Tobias Hengstmann laden für den Montag der kommenden Woche erstmals zu offenen Bühne ein. Talente aus Magdeburg und Umgebung sind hier auf der Bühne gefragt. Wer auftreten möchte, sollte sich schnell per E-Mail anmelden. Der Eintritt zur Premiere des Formats am 5. Februar um 19.30 Uhr ist frei.

Altstadt. - In erster Linie dient das Kabarett der Hengstmanns im Nordabschnitt des Breiten Weges dazu, mit Stücken aus spitzer Feder und mit jeder Menge Stand-up-Elementen den Menschen einen Spiegel vorzuhalten – egal ob den tatsächlich oder vermeintlich Mächtigen oder den ganz normalen Menschen. Dieser Ansatz tritt in der ersten Folge einer neuen Reihe am kommenden Montag, 5. Februar, nun ein wenig in den Hintergrund. Denn unter dem Titel „Platz da! Hengstmanns offene Bühne“ suchen Sebastian und Tobias Hengstmann nach talentierten Menschen aus Magdeburg und Umgebung.

Denn davon, dass Magdeburg voller Talente steckt, könne man sich, aufgrund der reichen Kulturszene Magdeburgs, täglich überzeugen, so das Kalkül. „Aber wussten Sie, dass Sie dazu gehören können? Jeder hat doch ein verstecktes Talent, oder? Und für die meisten Talente gibt es auch ein Publikum“, heißt es in einer Einladung. Mit dem Abend soll dieses nun mit ebenjenen Talenten zusammengebracht werden. Tobias Hengstmann meint: „Zeigen Sie uns Ihr Talent. Sie können singen, tanzen oder die Sammeltassen der Großtante im Handstand mit ihrer Zunge jonglieren, während Sie von 1000 rückwärts 17 subtrahieren?“ Wer dieses oder ein ganz anderes Talent zeigen möchte, kann sich per E-Mail bei den Kabarettisten melden – siehe Infokasten. Eine vorherige Anmeldung ist dabei unbedingt erforderlich.

Offene Tür in Magdeburg für schräge Ideen

Und gelten für die Auftritte bestimmte Regeln? Tobias Hengstmann sagt: „Es gibt keine Genre-Einschränkungen.

Einzig den allgemeinen Regeln von Anstand und Moral und geltendem Recht sollte Respekt gezollt werden und dass Nazis mit einem unfreundlichen Tritt in den Allerwertesten von der Bühne fliegen, versteht sich von selbst.“ Comedy, Performance, Musik, Puppenspiel, Zirkus oder Pantomime seien beispielsweise möglich. Alles was auf einer Bühne stattfinden kann und technisch umsetzbar ist, sei uns willkommen. „Wenn Sie also einem 20-köpfigen Heavy-Metal-Zither-Ensemble vorstehen und sich vorstellen können, auf unserer Bühne zu performen, dann laden wir Sie herzlich ein“, so der Kabarettist weiter. Moderiert wird die Offene Bühne von den Hengstmann-Brüdern Sebastian und Tobias, die derzeit auch mit gemeinsamen und Soloprogrammen immer wieder in ihrer Spielstätte zu erleben sind. Zuschauer sind dann am Montag ebenfalls willkommen. Der Eintritt zu dem Abend ist frei. Auch wenn die Offene Bühne erst um 19.30 Uhr beginnt – geöffnet hat das „... nach Hengstmanns“ bereits ab 18 Uhr.

Das Format der Offenen Bühne selbst ist für Magdeburg derweil kein Novum. Jedoch unterscheiden sich die verschiedenen Angebote, die unter anderem auch in der Festung Mark, im Flowerpower, im Schauspielhaus und im Nachdenker zu erleben sind, durch einen eigenen Charme und den durch den Veranstalter konzipierten Rahmen.

Spielort und Kontakt der Hengstmanns in Magdeburg

Wer auf der offenen Bühne dabei sein möchte, sollte sich schnellstmöglich per E-Mail unter der Adresse nach@hengstmanns.de melden. „Sagen Sie uns, was Sie maximal zwölf Minuten auf unserer Bühne zeigen wollen, und wir planen Sie am 5. Februar ab 19.30 Uhr ein“, heißt es in der Einladung. Weitere Informationen zu dem Programm des Kabaretts gibt es im Internet.

Das Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 wurde von den Brüdern Sebastian und Tobias Hengstmann gegründet, die sich mit dieser Spielstätte einen Traum erfüllt haben. Auch Vater Frank Hengstmann, der derzeit aufgrund einer Erkrankung nicht auf der Bühne steht, war hier neben zahlreichen Gästen auf der Bühne immer wieder zu erleben. Zu erreichen ist die Spielstätte unweit des Universitätsplatzes über die Haltestelle Opernhaus mit den Straßenbahnlinien 2, 6, 9 und 10 sowie mit der Buslinie 73 und 720. In der Umgebung stehen auch Parkplätze zur Verfügung. In dem Kabarett werden zu den Veranstaltungen auch gastronomische Angebote unterbreitet.